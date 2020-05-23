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ديني

خطبة عيد الفطر .. صدى البلد تكشف عنوانها ومحاورها

السبت 23/مايو/2020 - 07:19 م
خطبة عيد الفطر
خطبة عيد الفطر
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عبد الرحمن محمد
خطبة عيد الفطر .. حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان "أداب العيد و باب الرحمة لم يغلق"، ويلقي الخطبة ويؤم المصلين الشيخ يسرى عزام بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها .

واكد الشيخ يسري عزام  في تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن محاور خطبة العيد  ستدور حول  آداب العيد والتعاون والتكافل الاجتماعي وصلة الأرحام، وان باب الرحمة لم يغلق بانتهاء شهر رمضان وأختم الخطبة بالدعاء، مضيفا" إمامتي للمصلين في عيد الفطر شرف كبير".

وأوضح عزام  :" الخطبة ستخضع لجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طبقا لتعليمات وزير الاوقاف ، وستشمل الخطبة أيضا:
اذا كان شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة فإن الرحمة لم ولن تنتهي فيوم العيد يوم ويوم مغفرة ويوم جائزة كبرى للصائمين فيه تنتشر المحبة وتتألف القلوب ويفرح الناس بعبادة ربهم وهو يوم يفرح الصائم فيه بفطره حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم  : للصائم فرحتان يقرحهما ‘ذا أفطر فرح بقطره وإذا لقي ربه فرح بصومه .

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وتابع عزام : العيد شكر لله على ما أنعم به على عباده من فيض كرمه وينبغي على الإنسان ان يكون حريصا على إدخال السرور على الفقراء والمساكين وأن يكون رحيما بالضعفاء واليتامى وإغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إغنوهم عن طواف هذا اليوم "  

وأكمل خطيب عيد الفطر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما يحدث فيها من اجراءات احترازية يستطيع كل إنسان ان يصل رحمه بالسؤال عنهم ونهنئتهم من خلال تكنولوجيا لعصر التي لا تعرف توقفا ومن خلال مواقع التواصل المختلفة ولو برسالة او بكلمة هاتفية لتحقيق الصلة وتوثيق روابط المحبة بين الأهل جميعا ، وسنتضرع إلى الله بالدعاء خلال خطبة العيد بأن يرفع عنا الوباء والبلاء عن الأمة".

واختتم عزام تصريحاته قائلا : أتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقيادة السياسية، على ثقتهم الغالية واختياره لأداء صلاة العيد.

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وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بحضور  نحو 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف و  بمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر على ان يتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية . 

وقالت وزارة الأوقاف إنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك  المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد، وتطبيق العقوبات المقررة  لمخالفة قرارات  رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات ، أو مخالفة تعليمات  وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد  سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر  تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا وذلك  انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من  كل الأخطار والأضرار، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



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