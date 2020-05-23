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أخبار العالم

إيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال

السبت 23/مايو/2020 - 07:39 م
إيران تعرض على قطر
إيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال
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قسم الخارجي
أبدت إيران استعدادها لمساعدة قطر لإنجاح كأس العالم 2022 المقرر أن تستضيفه الدوحة، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد.

أكد روحاني  خلال الاتصال أهمية تعميق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات موضحا أنه رغم ظروف أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" يجب تنشط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار البروتوكولات الصحية، بحسب وكالة "تسنيم".


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إضافة إلى ذلك، سلط الرئيس الإيراني الضوء على استضافة قطر مونديال 2022، معلنا استعداد بلاده تقديم أي مساعدة إلى قطر حتى تنجح في استضافة كأس العالم بأفضل شكل.


وقال روحاني "إيران مستعدة للمشاركة في البنية التحتية وتوفير الاحتياجات المطلوبة أيضا".


كما أعرب عن أمله في سرعة التبادل التجاري بين طهران والدوحة بعد عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وشدد روحاني خلال اتصاله بأمير قطر على ان أمن المنطقة مهم جدًا بالنسبة لايران.
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