إيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال

أبدت إيران استعدادها لمساعدة قطر لإنجاح كأس العالم 2022 المقرر أن تستضيفه الدوحة، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد.





أكد روحاني خلال الاتصال أهمية تعميق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات موضحا أنه رغم ظروف أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" يجب تنشط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار البروتوكولات الصحية، بحسب وكالة "تسنيم".









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إضافة إلى ذلك، سلط الرئيس الإيراني الضوء على استضافة قطر مونديال 2022، معلنا استعداد بلاده تقديم أي مساعدة إلى قطر حتى تنجح في استضافة كأس العالم بأفضل شكل.









وقال روحاني "إيران مستعدة للمشاركة في البنية التحتية وتوفير الاحتياجات المطلوبة أيضا".







