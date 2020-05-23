AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول رد فعل رسمي من قطر على احتجاجات العمال في الدوحة

السبت 23/مايو/2020 - 05:18 م
مظاهرات العمال في
مظاهرات العمال في قطر
Advertisements
قسم الخارجي
شهدت العاصمة القطرية الدوحة منذ ليل الجمعة احتجاجات لمجموعة من العمال الأجانب، يطالبون بدفع أجورهم، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ما يمارسه النظام القطري بحقهم.

واعترفت السلطات القطرية بالواقعة، حيث أقرت وزارة التنمية الإدارية والعمل بتجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب بالدوحة امس الجمعة، بسبب التأخر في دفع أجورهم.

اقرأ أيضا:

وزعمت الوزارة القطرية أنها بدأت تحقيق فوري  في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مدعية اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الاجور في الأيام القليلة المقبلة.

وادعت الوزارة انها اتخذت  كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور بالنسبة للعمال.

وقالت الوزارة إنها تهيب بجميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع التعليمات بشأن بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة فيروس كورونا.

وتجمع العمال الأجانب في الدوحة مساء الجمعة مطالبين بدفع أجورهم، حيث أغلق المتظاهرون طرق وشوارع رئيسية في العاصمة احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضغوط دولية.. قطر تعلن إلغاء نظام إذن السفر المفروض على العاملين

اتهامات أمريكية لقطر بالإتجار في البشر.. ملاعب المونديال مأساة تجسد معاناة العمال المهاجرين في الدوحة

العفو الدولية: العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من فيروس كورونا

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطر والحصيلة بالمئات

منظمة العفو الدولية: قطر خدعت العمال الأجانب بحجة فحص فيروس كورونا

قطر: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

مقتل 21 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء.. صور

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

أول رد فعل رسمي من قطر على احتجاجات العمال في الدوحة

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

حالة وفاة جديدة بين صفوف المعلمين بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور