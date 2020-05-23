أول رد فعل رسمي من قطر على احتجاجات العمال في الدوحة

شهدت العاصمة القطرية الدوحة منذ ليل الجمعة احتجاجات لمجموعة من العمال الأجانب، يطالبون بدفع أجورهم، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ما يمارسه النظام القطري بحقهم.





واعترفت السلطات القطرية بالواقعة، حيث أقرت وزارة التنمية الإدارية والعمل بتجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب بالدوحة امس الجمعة، بسبب التأخر في دفع أجورهم.





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وزعمت الوزارة القطرية أنها بدأت تحقيق فوري في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مدعية اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الاجور في الأيام القليلة المقبلة.





وادعت الوزارة انها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور بالنسبة للعمال.





وقالت الوزارة إنها تهيب بجميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع التعليمات بشأن بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة فيروس كورونا.



