نتائج الامتحانات أبرزها .. 7 أحداث تشغل وزارة التعليم بعد عيد الفطر .. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ، لإنجاز العديد من التحديات بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، وسط ظروف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي بعد اجازة عيد الفطر المبارك .
وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة نجحت في اكمال منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 ، رغم ظروف كورونا ، حيث تم عقد الامتحانات إلكترونيا من المنازل.
وقال وزير التربية والتعليم : لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .
وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.
وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
بدء تظلمات الابتدائية والاعدادية لطلاب مدارس القاهرة
أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد تقديم التظلمات في نتيجة جميع صفوف النقل يبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 يونيو المقبل.
وكشف عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها محافظ القاهرة اليوم.
وأوضح أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.
استكمال عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستستكمل استلام المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني ورقيا وإلكترونيا ، حتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 .
وقالت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.
وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:
1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.
2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالإحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.
3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه.
4- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفنى مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.
عقد امتحانات الدور الثاني والامتحانات التكميلية لصفوف النقل والشهادة الاعدادية
قررت وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات التكميلية تحريريا للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الاول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21 يونيو 2020 وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية .
كما قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية ، اعتبارا من 21 يونيو وفقا لظروف كل مديرية وطبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 للصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.
استكمال استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020
تستكمل وزارة التربية والتعليم بعد اجازة العيد اخر الاستعدادات اللازمة لعقد ، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :
الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
استكمال الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2020
تستكمل وزارة التربية والتعليم بعد اجازة العيد ، الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.
وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.
وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.
دراسة شكاوى اولياء الامور من ازمة مصروفات المدارس الخاصة
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تبحث بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، ما وصلها من شكاوى بشأن مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الامور بدفع جميع اقساط المصروفات الخاصة بالعام الدراسي بما فيها مصروفات "باص المدرسة" رغم ظروف تعليق الدراسة وازمة كورونا.
وقال وزير التربية والتعليم : سنبحث كل الشكاوى التي وصلتها ونحاول الوصول لحلول ، ولكننا نؤكد "ان المدارس الخاصة عبارة عن منظومة اقتصادية لابد ان تستمر في توفير الخدمات التعليمية الالكترونية و دفع رواتب المعلمين .