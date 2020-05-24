نتائج الامتحانات أبرزها .. 7 أحداث تشغل وزارة التعليم بعد عيد الفطر .. اعرف التفاصيل

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي بعد اجازة عيد الفطر المبارك .

وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة نجحت في اكمال منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 ، رغم ظروف كورونا ، حيث تم عقد الامتحانات إلكترونيا من المنازل.

طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.

وقال وزير التربية والتعليم : لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .

وقال وزير التربية والتعليم : لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .

بدء تظلمات الابتدائية والاعدادية لطلاب مدارس القاهرة

وأوضح أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.

وأوضح أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.

استكمال عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستستكمل استلام المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني ورقيا وإلكترونيا ، حتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 .

وقالت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.





وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:

1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.





2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالإحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.





3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه.



