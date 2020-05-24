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بين الناس

غير ممهدة تماما.. سكان مسجد الرحمة بالمعادي يطالبون برصف الطرق

الأحد 24/مايو/2020 - 03:00 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ احمد منصور المقيم في منطقة مسجد الرحمة بالمعادي يشكو من الطرق الغير ممهدة وصعوبة السير عليها وخاصة مع سقوط الامطار والحر الشديد . 

وقال منصور في شكواه : "نحن سكان شارع مسجد الرحمة التابعة لحي دار السلام بمحافظة القاهرة نعاني من عدم وجود شوارع ممهدة يمكن سير السيارات بها وتتسبب هذه المشكلة في الزحام الشديد بالمنطقة . 

واضاف أحمد منصور ان اهالى المنطقة قاموا بارسال عدة شكاوي ولكن دون جدوي. 
  
وطالب منصور المسؤولين باعادة و رصف الطرق لرفع المعاناه عن سكان المنطقة . 

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