غير ممهدة تماما.. سكان مسجد الرحمة بالمعادي يطالبون برصف الطرق

ارسل القارئ احمد منصور المقيم في منطقة مسجد الرحمة بالمعادي يشكو من الطرق الغير ممهدة وصعوبة السير عليها وخاصة مع سقوط الامطار والحر الشديد .





وقال منصور في شكواه : "نحن سكان شارع مسجد الرحمة التابعة لحي دار السلام بمحافظة القاهرة نعاني من عدم وجود شوارع ممهدة يمكن سير السيارات بها وتتسبب هذه المشكلة في الزحام الشديد بالمنطقة .





واضاف أحمد منصور ان اهالى المنطقة قاموا بارسال عدة شكاوي ولكن دون جدوي.

وطالب منصور المسؤولين باعادة و رصف الطرق لرفع المعاناه عن سكان المنطقة .





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