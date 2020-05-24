نشاط وزارة الإسكان في العيد.. بدء تنفيذ محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان.. حملة لإزالة التعديات بـ6 أكتوبر.. وتكثيف أعمال النظافة والتطهير ببني سويف الجديدة

نشاط لـ وزارة الإسكان في العيد:

بدء تنفيذ محطتي محولات كهرباء لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان

حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر

تكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء بجهد (٦٦/١١ ك. ف) وبتكلفة 135 مليون جنيه لكل محطة، وذلك لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.









وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن المحطة الأولى هي محطة محولات S11 بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ٢٦ حتى الحي الـ٣٣ بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات S13، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.









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وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.









ولفت إلى أن ذلك يأتي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.









على صعيد آخر، قاد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لـ إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق الاتحاد التعاونى والحي الحادي عشر والحى الثاني عشر، وذلك برفقة المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.









وقال المهندس شريف الشربينى: "تمكنت الحملة من إزالة ٣ جراجات عشوائية بالحي ١١ مجاورات "٣-٤-٦"، وتم التحفظ على ٤ مركبات "توك توك" و٧ تروسيكلات، ودراجة نارية، بالإضافة إلى معدة كباش وشاكوش تكسير حفار وموتور شفط مياه.









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وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الحملة أسفرت أيضًا عن رفع مخلفات فرز قمامة وخردوات قديمة من الحي الـ١٢ مجاورة ٤ عمارة ٣٤، كما تمت إزالة سور شجري وحديد وسلك وغرفة تربية كلاب والتصدي لتعدٍ على الطريق العام بجوار العمارة ٥٠ بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية.









وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات المفاجئة لرفع جميع أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، مشيرًا إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون.









فيما صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأن إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة قامت بتكثيف أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة ابني بيتك وعدة مناطق بالمدينة.









وأضاف المهندس أشرف عبد الرحمن، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب إيرادات وتحصيل المياه ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية وجميع الطرق المؤدية له.









وأشار المهندس أشرف عبد الرحمن إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التى يتخذها جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.