لو جالك الخبر متزعليش دا انا هبقى شهيد.. والدة عمر القاضى تحكى تفاصيل استشهاده

قالت والدة الشهيد عمر القاضي ، في ذكرى استشهاده في أول أيام عيد الفطر الماضى، إنها تلقت خبر استشهاد ابنها عند شعورها بحركة غريبة في المنزل وتفاجأت بارتداء الجميع اللون الأسود.





والدة الشهيد عمر القاضي ، خلال حوارها الخاص المذاع على فضائية "Ten"، أنها كانت تستشعر بقدوم خطر نحو ابنها قبل أيام من استشهاده . وأضافت





وأشارت إلى أنها كانت تحاول إقناعه بعدم الخدمة فى سيناء، وكان الرد: "لو جالك الخبر متزعليش، دا انا هبقى شهيد".





وتابعت: "أنا مربية راجل، عاش راجل ومات راجل"، منوهة إلى أن التكفيري لم يستطع تفجير الحزام الناسف لأن الشهيد عمر حاول منعه ليحافظ على حياة أكبر عدد من زملائه.





وأكدت أن الشهيد كان يذهب لمداهمات كبيرة ولا يخبرها بها حتى لا تقلق عليه، مشيرة إلى أنه كان تقيا ومحبا للخير ولوطنه جدًا، منوهة إلى أن آخر مكالمة بينهما يوم الوقفة قالت له فيها: "خلي بالك على نفسك، أنا حاسة إن هيحصل حاجة، وحاسة إنك هتوحشني قوي المرة دي"، معقبة باكية: "وحشني جدًا، كل سنة وانت في الجنة يا عمر، وربنا يجمعنا بيك على خير، رفعتني دنيا ودين وهترفعني إن شاء الله في الآخرة، وانت شرف ليا وتاج على راسي ووسام على صدري، وشرفت بلدك كلها".