من بينها الوقاية من الزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول الأسماك

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والأساسية مثل البروتين وفيتامين د والكالسيوم والفوسفور.





كما تعد الأسماك مصدرا كبيرا للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما تعد أحد أفضل مصادر العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.

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ويمكن أن يقلل استهلاك الأسماك يوميًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض، خاصةً تلك المتعلقة بالقلب.. إليكم بعض فوائده فيما يلى:

1. يمنع مرض الزهايمر

استهلاك الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية في الدماغ البشري، مما يمنع التدهور السريع لخلايا الدماغ وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة ، وبالتالي منع مرض الزهايمر.







2. يقلل من مخاطر أمراض القلب

استهلاك الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير، حيث إن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تحافظ على صحة قلبك عن طريق تقليل الدهون الثلاثية، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.





3. يعالج الاكتئاب

يمكن أن يساعد تناول الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ ويحارب الاكتئاب





4. يعزز صحة العين

من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تعمل على تحسين صحة العين عن طريق تغذية عضلات وأعصاب العيون و يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك في تحسين رؤيتك ومنع ظهور المشاكل المتعلقة بالرؤية.

5. يعالج التهاب المفاصل

الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بطرق مختلفة.. يلعب دورًا مهمًا في الحد من أعراض التهاب المفاصل.