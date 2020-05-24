إدوارد: دوري في البرنس خلق حالة نجاح أول مرة أحسها .. فيديو

فى مسلسل البرنس عمل حالة من النجاح أول مرة أحسها فى الشارع المصرى والوطن العربى كله". قال الفنان إدوارد إن " دور عبدالمحسنمرة





وأضاف "إدوارد"، خلال حلقة خاصة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن الجماهير بدأت تنادينى فى الشارع بـ " عبد المحسن ".





وأشار إلى أنه حاول التقرب الى الشخصية من خلال المذاكرة الجيدة مع اتباع تعليمات قائد العمل المخرج محمد سامى





وتابع أن هناك من لقبة بـ العملاق نجيب الريحانى نجيب ، مشيرا الى ان كل الفضل يعود الى رؤية المخرج فى العمل و توجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل ، معلقًا " محمد سامى شربنى الشخصية كويس " .





وأكد أن المخرج أجرى حوارًا هاتفية معه قائلًا :" لو جابولى مين محدش هيعمل الشخصية غيرك " ، لافتا الى ان شخصية عبد المحسن فى البرنس مركبة بين الطيبة وعدم المسؤولية والخوف والشر والسلبية .



