إدوارد: دوري في البرنس خلق حالة نجاح أول مرة أحسها .. فيديو

قال الفنان إدوارد إن " دور عبدالمحسن فى مسلسل البرنس عمل حالة من النجاح أول مرة أحسها فى الشارع المصرى والوطن العربى كله".
وأضاف "إدوارد"، خلال حلقة خاصة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن الجماهير بدأت تنادينى فى الشارع بـ " عبد المحسن ".
وأشار إلى أنه حاول التقرب الى الشخصية من خلال المذاكرة الجيدة مع اتباع تعليمات قائد العمل المخرج محمد سامى .
وتابع أن هناك من لقبة بـ العملاق نجيب الريحانى نجيب ، مشيرا الى ان كل الفضل يعود الى رؤية المخرج فى العمل و توجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل ، معلقًا " محمد سامى شربنى الشخصية كويس " .
وأكد أن المخرج أجرى حوارًا هاتفية معه قائلًا :" لو جابولى مين محدش هيعمل الشخصية غيرك " ، لافتا الى ان شخصية عبد المحسن فى البرنس مركبة بين الطيبة وعدم المسؤولية والخوف والشر والسلبية .