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إدوارد: دوري في البرنس خلق حالة نجاح أول مرة أحسها .. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:43 م
ادوارد
ادوارد
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ريهام فيكتور
قال الفنان إدوارد  إن " دور عبدالمحسن فى مسلسل البرنس عمل حالة من النجاح أول مرة أحسها فى الشارع المصرى والوطن العربى كله".

وأضاف "إدوارد"،  خلال حلقة خاصة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن   الجماهير بدأت تنادينى فى الشارع بـ " عبد المحسن ".

وأشار إلى أنه حاول التقرب الى الشخصية من خلال المذاكرة الجيدة مع اتباع تعليمات قائد العمل المخرج محمد سامى .

وتابع أن هناك من لقبة بـ العملاق نجيب الريحانى نجيب ، مشيرا الى ان كل الفضل يعود الى رؤية المخرج فى العمل و توجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل ، معلقًا " محمد سامى شربنى الشخصية كويس "   .

وأكد أن المخرج أجرى حوارًا هاتفية معه قائلًا :" لو جابولى مين محدش هيعمل الشخصية غيرك " ، لافتا الى ان شخصية عبد المحسن فى البرنس مركبة بين الطيبة وعدم المسؤولية والخوف والشر والسلبية .

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