إدوارد: محمد رمضان نجم كبير .. وقالي أنت فنان عظيم

دور عبد المحسن فى مسلسل البرنس ، يعتبر ضمير المشاهد ، على الرغم من أنه ملييء بالسلبية وعدم المسؤولية . قال الفنان إدوارد ، ان





وأضاف " إدوارد " ، خلال حواره الخاص المذاع على فضائية " اكسترا نيوز ، ببرنامج " هذا الصباح ، مع الإعلامية " خلود زهران ، أن المشاهدين كانوا يتفاعلون مع شخصية عبد المحسن وكانوا يتوقعون أفعاله وليس انتحاره فى النهاية .





واشار الى ان السيناريو يصور شخصية عبد المحسن فى البرنس بأنه شخص جبان يفضل الخوف والرعب حتى يسيطر عليه فى النهاية ويتملك منه الضعف والموت .





وتابع أن الفنان محمد رمضان نجم كبير كان يسعى لنشر الطاقة الإيجابية داخل " اللوكيشن " ، معلقًا :" محمد رمضان كلمنى وقالى أنت فنان عظيم " .





واكد أن هناك من لقبه بـ العملاق نجيب الريحانى نجيب ، مشيرا الى ان كل الفضل يعود الى رؤية المخرج فى العمل و توجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل ، معلقًا " محمد سامى شربنى الشخصية كويس " .



