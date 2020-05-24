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إدوارد: محمد رمضان نجم كبير .. وقالي أنت فنان عظيم

الأحد 24/مايو/2020 - 01:45 م
ادوارد
ادوارد
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ريهام فيكتور
قال الفنان إدوارد ، ان دور عبد المحسن  فى مسلسل البرنس ،  يعتبر ضمير المشاهد ، على الرغم من أنه ملييء بالسلبية وعدم المسؤولية .

وأضاف " إدوارد " ، خلال حواره الخاص المذاع على فضائية " اكسترا نيوز ، ببرنامج " هذا الصباح ، مع الإعلامية " خلود زهران ، أن المشاهدين كانوا يتفاعلون مع شخصية عبد المحسن وكانوا يتوقعون أفعاله وليس انتحاره فى النهاية .  

واشار الى ان السيناريو يصور شخصية عبد المحسن فى البرنس  بأنه شخص جبان يفضل الخوف والرعب حتى يسيطر عليه فى النهاية ويتملك منه الضعف والموت . 

وتابع أن الفنان محمد رمضان نجم كبير كان يسعى لنشر الطاقة الإيجابية داخل " اللوكيشن " ، معلقًا :" محمد رمضان كلمنى وقالى أنت فنان عظيم " . 

واكد أن هناك من لقبه بـ العملاق نجيب الريحانى نجيب ، مشيرا الى ان كل الفضل يعود الى رؤية المخرج فى العمل و توجيهاته واهتمامه بأدق التفاصيل ، معلقًا " محمد سامى شربنى الشخصية كويس "   .

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