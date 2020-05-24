البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل أسطوري وشكرا محمد رمضان وأحمد زاهر

- اتفرجت ع البرنس احمد زاهر وروجينا بطولة لوحدهم





- كل الناس مبوسطة انو رضوان اخد حقوا الا انا زعلان على فدوى وباقي العصابة يا خسارة رضوان خلاكم تقتلوا بعض من غير م يلوث يدو #البرنس





- البرنس بقا اللى شابوه بجد مش للقصة و لا للإخراج دا لكمية الناس اللى اتريقت عالقصة و على اعمال محمد رمضان قبل م المسلسل يبدأ و المسلسل يسمع بالشكل دا و يحظى بالمتابعة و البروباجاندا دى بعيدا عن الناس الجامدة اللى كانت معاه بس شابوه محمد رمضان بجد على التحدي دا.





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- يعني نورا استنت حمادة يطلع من السجن مش يرجع من الجيش حتي...اخت رضوان البرنس ي جدعان مش بايديها يعني





- يعني مانشوف فتحي ثاني يا حرام عايزين مسلسل مستقل لشخصية فتحي قبل أحداث مسلسل البرنس





- اخيرا انتهى المسلسل الاسطوري البرنس شكرا ل محمد سامي المخرج والمؤلف وشكرا محمد رمضان احمد زاهر وباقي الكاست الاسطوري





- محسن قص الحق من نفسه وموت نفسه بدل مارضوان يموته #البرنس





- نجاح باهر ما شاء الله في البرنس احمد زاهر استمر بس بلاش الأدوار الوحشه



