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فن

البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل أسطوري وشكرا محمد رمضان وأحمد زاهر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #البرنس وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

- اتفرجت ع البرنس احمد زاهر وروجينا بطولة لوحدهم

- كل الناس مبوسطة انو رضوان اخد حقوا الا انا زعلان على فدوى وباقي العصابة يا خسارة رضوان خلاكم تقتلوا بعض من غير م يلوث يدو #البرنس

- البرنس بقا اللى شابوه بجد مش للقصة و لا للإخراج دا لكمية الناس اللى اتريقت عالقصة و على اعمال محمد رمضان قبل م المسلسل يبدأ و المسلسل يسمع بالشكل دا و يحظى بالمتابعة و البروباجاندا دى بعيدا عن الناس الجامدة اللى كانت معاه بس شابوه محمد رمضان بجد على التحدي دا.

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- اخيرا انتهى المسلسل الاسطوري البرنس شكرا ل محمد سامي المخرج والمؤلف وشكرا محمد رمضان احمد زاهر وباقي الكاست الاسطوري 

- محسن قص الحق من نفسه وموت نفسه بدل مارضوان يموته  #البرنس

- نجاح باهر ما شاء الله في البرنس احمد زاهر استمر بس بلاش الأدوار الوحشه

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6. 

وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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