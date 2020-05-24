روجينا: أنا وش السعد على محمد رمضان.. فيديو

، إنها تحاول الهروب من شخصية فدوى، التي قدمتها في المسلسل الرمضاني البرنس.



وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mb

c

trending"، المذاع على قناة "

mb

c4"،: صوتي هو اللي كان بينقلي تعبيرات وشي.. محمد رمضان حبيبي.

