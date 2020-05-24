AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

روجينا: أنا وش السعد على محمد رمضان.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:07 ص
روجينا، محمد رمضان
روجينا، محمد رمضان
Advertisements
اسراء صبري
قالت الفنانة روجينا، إنها تحاول الهروب من شخصية فدوى، التي قدمتها في المسلسل الرمضاني البرنس. 


وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mbc trending"، المذاع على قناة "mbc4"،: صوتي هو اللي كان بينقلي تعبيرات وشي.. محمد رمضان حبيبي.


وأضافت، بحس أن في بيني وبين محمد كيميا خاصة..وفي نجاح..كسرنا الدنيا في الاسطورة وفي اهلا رمضان بردو كسرنا الدنيا وأهو في مسلسل البرنس".

وواصلت مازحة: "معرفش وش محمد هو اللي عليا حلو ولا وشي انا اللي عليه حلو..هو بيقولي انتى قدم السعد".

وأضافت: محمد رمضان شخص واثق في نفسه.. بيشتغل في سكه أداء هايلة..محمد رمضان بيدي مساحات لكل زمايلة، وتابعت محمد سامي لما اشتغل مع ممثلين في المسلسل واخدين حقهم صح في التمثيل كان عارف أنه بيشتغل مع محمد رمضان..وأي ممثل تاني غير محمد رمضان كان رفض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا الشاشة.. روجينا عن دورها في مسلسل البرنس

فدوى سيطرت علي البيت.. روجينا عن دورها في البرنس.. فيديو

أحمد زاهر لـ صدى البلد: ثنائية فدوى وفتحي نجحت في البرنس

روجينا: شخصية فدوى جديدة عليا ومحمد سامي لعب معايا لعبة التحدي..فيديو

روجينا: محمد سامي مؤلف صعب ومفتري وديكتاتور..فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الأهلي نادي عريق وأطالب مثيري الفتنة بالهدوء

التخلص من قيود كورونا.. صلاة الجمعة تعود بعد غياب من مسجد السيدة نفيسة

vib وعناية مركزة.. تخصيص حجرتين لـ رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

منهم ريهام حجاج.. 3 نجوم على حبل المشنقة في دراما رمضان

مرتضي منصور عن ثاني إصابة بـ كورونا داخل الزمالك: الميكروب بيلطش في الكل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ طفل بأعجوبة من ممر شديد الضيق في السعودية.. صور

بريطانيا تتوقف عن التصفيق للأطباء بسبب السياسة

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور