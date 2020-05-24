روجينا: أنا وش السعد على محمد رمضان.. فيديو

قالت الفنانة روجينا، إنها تحاول الهروب من شخصية فدوى، التي قدمتها في المسلسل الرمضاني البرنس.
وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mbc trending"، المذاع على قناة "mbc4"،: صوتي هو اللي كان بينقلي تعبيرات وشي.. محمد رمضان حبيبي.
وأضافت، بحس أن في بيني وبين محمد كيميا خاصة..وفي نجاح..كسرنا الدنيا في الاسطورة وفي اهلا رمضان بردو كسرنا الدنيا وأهو في مسلسل البرنس".
وواصلت مازحة: "معرفش وش محمد هو اللي عليا حلو ولا وشي انا اللي عليه حلو..هو بيقولي انتى قدم السعد".
وأضافت: محمد رمضان شخص واثق في نفسه.. بيشتغل في سكه أداء هايلة..محمد رمضان بيدي مساحات لكل زمايلة، وتابعت محمد سامي لما اشتغل مع ممثلين في المسلسل واخدين حقهم صح في التمثيل كان عارف أنه بيشتغل مع محمد رمضان..وأي ممثل تاني غير محمد رمضان كان رفض".
وتابعت روجينا خلال حوارها ببرنامج "mbc trending"، المذاع على قناة "mbc4"،: صوتي هو اللي كان بينقلي تعبيرات وشي.. محمد رمضان حبيبي.
وأضافت، بحس أن في بيني وبين محمد كيميا خاصة..وفي نجاح..كسرنا الدنيا في الاسطورة وفي اهلا رمضان بردو كسرنا الدنيا وأهو في مسلسل البرنس".
وواصلت مازحة: "معرفش وش محمد هو اللي عليا حلو ولا وشي انا اللي عليه حلو..هو بيقولي انتى قدم السعد".
وأضافت: محمد رمضان شخص واثق في نفسه.. بيشتغل في سكه أداء هايلة..محمد رمضان بيدي مساحات لكل زمايلة، وتابعت محمد سامي لما اشتغل مع ممثلين في المسلسل واخدين حقهم صح في التمثيل كان عارف أنه بيشتغل مع محمد رمضان..وأي ممثل تاني غير محمد رمضان كان رفض".