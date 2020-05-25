شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور

تستعد شركة هيونداي بإعادة سيارتها الشرسه ازيرا للحياة بعد أن أوقفت تطوير أي نسخ جديده منها منذ عام 2017 بعد ضعف مبيعاتها في السوق الأمريكي .





ويأتي الموديل القادم لعام 2021 بعد الكشف عن كثير من تفاصيل على هيونداي أزيرا ، بعد خضوعها الي كثير من التغييرات لعل أبرزها شبك المقدمه الكبير بعرض الواجهه وزوج من المصابيح الأمامية أكثر وضوحا وإشعاعا والمصابيح الخلفية.





وابعاد هيونداي ازيرا القادمة هي 4.92 متر وعرضها 1.86 متر، ولم تصدر هيونداي بعد سعر ازيرا 2021 ولكن من المرجح أن تكون بالأسواق نهاية هذا العام.





اما مقصورة هيونداي ازيرا 2021 تم بها دمج بعض عناصر التحكم التقليدية في كونسول السيارة حسب تصنيف أزيرا كمتوسطة فاخره أُضيف إليها 60 ملم على الطول كما تم زيادة على حجم قاعدة العجلات مما يتيح مساحة داخلية أوسع للركاب مقارنةً بموديل ازيرا 2020.





الموديل الجديد سيتوفر في 4 فئات بمحركات بنزين 2.5 لتر أو بنزين 3.3 لتر أو بنزين هايبرد 2.4 لتر أو البترول المسال 3 لتر. يستهلك محركها حسب تقديرات وكالة حماية البيئة حوالي 10.23 لتر/100 كم في المدينة و8.11 لتر/100 كم على الطرق الخارجية.





وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة لهيونداي ازيرا فالمتوقع أن تبدأ من 28,000 دولار ، ليصل إلى 31,400 دولار، وذلك قياسا بحزم بالتجهيزات .