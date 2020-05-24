بشرى سارة .. عرض مسلسل "الاختيار 2" في رمضان 2021

أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.





يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى أمس عن عرض مسلسل هجمة مرتدة ، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

وكانت المتحدة قد أعلنت أيضا عن عرض مسلسل القاهرة كابول، للنجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع، في نفس الموسم وهو رمضان 2021 عبر قنواتها.

ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الاعلامى

ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهر رمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب فغاب عن دراما رمضان هذا العام بعد تأجيل العمل، أما خالد الصاوى فيعرض له حاليًا مسلسل "ليالينا 80" على شاشة CBC.





"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.





تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.