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فن

أحدهما من ملفات المخابرات المصرية.. هجمة مرتدة والقاهرة كابول تزين دراما رمضان 2021

الأحد 24/مايو/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

انتهى الموسم الرمضاني لعام 2020، وحقق مسلسل "الاختيار" نجاحا باهرا وسط جموع الشعب المصري، لإبرازه بطولات شهداء قواتنا المسلحة.



وننتظر فى موسم رمضان 2021، مسلسلين هامين، الأول يتناول حقائق من واقع ملفات المخابرات المصرية، والآخر المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وينتظرهما الجمهور بشغف كبير.



هجمة مرتدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.



المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.



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القاهرة كابول

وكانت المتحدة أعلنت أيضا عن عرض مسلسل القاهرة كابول، لـ طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع، في نفس الموسم وهو رمضان 2021 عبر قنواتها.



ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى".



يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل صورة شخصية الإعلامى.



ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، حيث كان آخر عمل عرض له فى شهر رمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016، وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب غاب عن دراما رمضان هذا العام بعد تأجيل العمل، أما خالد الصاوى فيعرض له حاليًا مسلسل "ليالينا 80" على شاشة CBC.

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