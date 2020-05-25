يسرا تتحدث عن تجربتها في مسلسل رأفت الهجان ورأيها في الاختيار.. فيديو

تحدثت الفنانة يسرا عن مشاركتها في مسلسل "رأفت الهجان" قائلة: "من أقرب الي قلبي ومن الأعمال التي اعتز بها، مؤكدة أن رأفت الهجان أخرج الوطنية عند المصريين في هذا الوقت، وأظهر البطولات لأشخاص خدموا الوطن، مثل مسلسل الاختيار لأنه أخرج الوطنية عند المصريين خاصة الشباب".





وقالت « يسرا » خلال برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى» إن رأفت الهجان استطاع خداع العالم لصالح مصر، موضحة أن جميع المشاركين في المسلسل كانوا فخورين بهذا العمل الرائع.





وتابعت : «عندما جلست مع زوجته قالت لها «انا بغير من الارض اللي مدفون فيها وانا مش معاه وكان بالنسبة لي كل شئ، وقالت لو مجبتوش حد كويس انا اللي هقوم باالدور في المسلسل».





ولفتت إلى أن الشهيد أحمد منسي لقى حب كبير من المصريين خاصة بعد أن ظهرت شخصيته وقوته في مسلسل الأختيار، خاصة وطنيته وحبه للبلد وحرصه الشديد على الدفاع عن البلد وتصديه لكل هذه العمليات الإرهابية الوطن هي الام الحقيقية لكل واجد فينا.



