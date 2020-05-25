يسرا: لدي أصديقاء أصيبوا بـ كورونا.. وموقف مصر جيد في مواجهة الفيروس.. فيديو

بها المرض، خاصة أن لديها أصدقاء أصيبوا بـ كورونا وصديق لها توفى بسبب الفيروس.

موقف مصر في التعامل أزمة كورونا أفضل من من دول العالم التي

وأوضحت «يسرا» أن نتعايش مع أزمة كورونا بجدية دون اي استهتار لان أعداد الإصابات في زيادة وأصبح وباء عالمي لا أحد يستطيع السيطرة عليه، مناشدة المصريين بإتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد والتحصين من كورونا.

وقالت الفنانة يسرا إن عيد الفطر هذا العام مختلف تماما عن الأعياد السابقة، ولكن علينا ان نتفاءل ويكون لدينا طاقة إيجابية لتخطي هذه الفترة الصعبة، إنها حريصة ملتزمة بالعزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.





ونوهت إلى أنها تتبع هذه الإجراءات الوقائية مع كل الأسرة في المنزل، مضيفة أن زوجها عندما ياتي إلى المنزل تقوم برش المطهرات، متابعة «ببخ عليهم كلهم مطهرات في البيت وأولهم زوجي».