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توك شو

يسرا: لدي أصديقاء أصيبوا بـ كورونا.. وموقف مصر جيد في مواجهة الفيروس.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:53 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
تحدثت الفنانة يسرا عن طريقة التعامل في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا.

وأكدت «يسرا» خلال لقائها في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، أنه من الضروري أن موقف مصر في التعامل أزمة كورونا أفضل من من دول العالم التي انتشر بها المرض، خاصة أن لديها أصدقاء أصيبوا بـ كورونا وصديق لها توفى بسبب الفيروس.

وأوضحت «يسرا» أن  نتعايش مع أزمة كورونا بجدية دون اي استهتار لان أعداد الإصابات في زيادة وأصبح وباء عالمي لا أحد يستطيع السيطرة عليه، مناشدة المصريين بإتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد والتحصين من كورونا.

وقالت الفنانة يسرا إن عيد الفطر هذا العام مختلف تماما عن الأعياد السابقة، ولكن علينا ان نتفاءل ويكون لدينا طاقة إيجابية لتخطي هذه الفترة الصعبة، إنها حريصة ملتزمة بالعزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.

ونوهت إلى أنها تتبع هذه الإجراءات الوقائية مع كل الأسرة في المنزل، مضيفة أن زوجها عندما ياتي إلى المنزل تقوم برش المطهرات، متابعة «ببخ عليهم كلهم مطهرات في البيت وأولهم زوجي».
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