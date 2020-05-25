بسبب كورونا .. يسرا: كل اللي في البيت ببخ عليهم مطهرات وأولهم جوزي| فيديو

خلال لقائها في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى أنها ملتزمة بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها حريصة بالعزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.

نشرت الفنانة يسرا، عدة صور لها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه تحتفل بانتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني «خيانة عهد» بصحبة فريق العمل.



