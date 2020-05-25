بسبب كورونا .. يسرا: كل اللي في البيت ببخ عليهم مطهرات وأولهم جوزي| فيديو

قالت الفنانة يسرا إن عيد الفطر هذا العام مختلف تماما عن الأعياد السابقة، ولكن علينا ان نتفاءل ويكون لدينا طاقة إيجابية لتخطي هذه الفترة الصعبة.
وأضافت «يسرا» خلال لقائها في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى أنها ملتزمة بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها حريصة بالعزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.
وأوضحت الفنانة يسرا أنها تتبع هذه الإجراءات الوقائه مع كل الأسرة في المنزل، مضيفة أن زوجها عندما ياتي إلى المنزل تقوم برش المطهرات، متابعة «ببخ عليهم كلهم مطهرات في البيت وأولهم زوجي».
نشرت الفنانة يسرا، عدة صور لها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه تحتفل بانتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني «خيانة عهد» بصحبة فريق العمل.
يذكر أن مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.