بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. يسرا: ربنا يخليكى لينا

نشرت الفنانة يسرا، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ودعت لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

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وعلقت يسرا على الصورة قائلة: «‫بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري @ragaaelgedawy ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي"



وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.



وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».



وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.