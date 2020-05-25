بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن أحد مالكي حدائق الحيوان في بريطانيا تعرضوا للإفلاس بسبب إغلاق الحديقة و عدم وجود زوار مما أثر على حيواناتهم .





عبر مالكي الحديقة عن استيائهم الشديد من حالة الإفلاس الذي يعيشون بها ، و استمرار حالة الخوف من الاصابة بالمرض و تعطل عملهم و تعرض حيواناتهم النادرة للموت جوعا بسبب ندرة الزوار .





يخشى مالكي الحديقة من موت بعض الحيوانات النادرة في الحديقة الذين يتغذوا على أنواع محددة من الطعام و التي أصبح صعب شراؤها بسبب الازمة المالية .





كما أعلنوا أنهم سيضطرون لبيع الحيوانات في حالة استمرار الاغلاق لأنهم سيفقدون القدرة على انقاذهم بالإضافة إلى أن حدائق الحيوان في بريطانيا غير قادرة على الإنفاق على الحيوانات و أصبح حماية حياة السلالات النادرة في وضع خطير .

بسبب أزمة فيروس كورونا و إتخاذ الحكومات إجراءات لحماية المواطنين من الاصابة بالفيروس و إغلاق كل وسائل الترفيه من نوادي و مقاهي و ملاهي ليلية و حدائق وقع بعض المواطنين في مشاكل كثيرة أبرزها تعطل أعمالهم و تعرضهم للإفلاس .