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منوعات

بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بسبب أزمة فيروس كورونا و إتخاذ الحكومات إجراءات لحماية المواطنين من الاصابة بالفيروس و إغلاق كل وسائل الترفيه من نوادي و مقاهي و ملاهي ليلية و حدائق وقع بعض المواطنين في مشاكل كثيرة أبرزها تعطل أعمالهم و تعرضهم للإفلاس . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن أحد مالكي حدائق الحيوان في بريطانيا تعرضوا للإفلاس بسبب إغلاق الحديقة و عدم وجود زوار مما أثر على حيواناتهم . 

عبر مالكي الحديقة عن استيائهم الشديد من حالة الإفلاس الذي يعيشون بها ، و استمرار حالة الخوف من الاصابة بالمرض و تعطل عملهم و تعرض حيواناتهم النادرة للموت جوعا بسبب ندرة الزوار . 

يخشى مالكي الحديقة من موت بعض الحيوانات النادرة في الحديقة الذين يتغذوا على أنواع محددة من الطعام و التي أصبح صعب شراؤها بسبب الازمة المالية . 

كما أعلنوا أنهم سيضطرون لبيع الحيوانات في حالة استمرار الاغلاق لأنهم سيفقدون القدرة على انقاذهم بالإضافة إلى أن حدائق الحيوان في بريطانيا غير قادرة على الإنفاق على الحيوانات و أصبح حماية  حياة السلالات النادرة في وضع خطير . 
بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور
بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور
بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور
بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور
بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور
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