رغم استمرار الجائحة .. اليابان: لا حاجة في تمديد طوارئ كورونا

طوكيو وأربع محافظات أخرى حيث لا تزالجائحة كورونا سارية حتى اليوم الإثنين، وفقا لما جاء في بيان اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كوفيد 19 في اليابان أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، عدم حاجة بلاده للمضي قدمًا في حالة الطوارئ، وتتطلع الحكومة إلى رفعها فيوأربع محافظات أخرى حيث لا تزال سارية حتى اليوم الإثنين، وفقا لما





وقال نيشيمورا للجنة "بعد تحليل وتقييم مدى الإصابة والعوامل الأخرى، نعتقد أن جميع المحافظات لم تعد بحاجة إلى أن تكون تحت حالة الطوارئ، ونود أن نناقش رفع التدابير عن المناطق المتبقية الأخيرة" حسب ما اوردته الاذاعة اليابانية.





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وأضاف الوزير الياباني أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع كل ثلاثة أسابيع لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا تدريجيًا.





وأعلنت الحكومة في طوكيو حالة الطوارئ في 7 أبريل للعاصمة اليابانية وست مقاطعات مجاورة، ثم وسعت نطاقها لتشمل الدولة بأكملها.





وفي وقت سابق من الشهر، رفعت السلطات القيود في 42 من أصل 47 محافظة، وحتى الآن، حالة الطوارئ فعالة فقط في طوكيو، والمقاطعات المجاورة لها تشيبا، وسيتاما، وكاناجاوا، وكذلك المحافظة الشمالية من هوكايدو.





وقد أكدت اليابان حتى الآن أكثر من 16500 حالة اصابة جديدة بـ كوفيد 19، بما في ذلك أكثر من 800 حالة وفاة مرتبطة بها.