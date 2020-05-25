AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم استمرار الجائحة .. اليابان: لا حاجة في تمديد طوارئ كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:19 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
Advertisements
على صالح
أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، عدم حاجة بلاده للمضي قدمًا في حالة الطوارئ، وتتطلع الحكومة إلى رفعها في طوكيو وأربع محافظات أخرى حيث لا تزال جائحة كورونا سارية حتى اليوم الإثنين، وفقا لما جاء في بيان اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كوفيد 19 في اليابان.

وقال نيشيمورا للجنة "بعد تحليل وتقييم مدى الإصابة والعوامل الأخرى، نعتقد أن جميع المحافظات لم تعد بحاجة إلى أن تكون تحت حالة الطوارئ، ونود أن نناقش رفع التدابير عن المناطق المتبقية الأخيرة" حسب ما اوردته الاذاعة اليابانية.

اقرا ايضا 


وأضاف الوزير الياباني أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع كل ثلاثة أسابيع لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا تدريجيًا.

وأعلنت الحكومة في طوكيو حالة الطوارئ في 7 أبريل للعاصمة اليابانية وست مقاطعات مجاورة، ثم وسعت نطاقها لتشمل الدولة بأكملها. 

وفي وقت سابق من الشهر، رفعت السلطات القيود في 42 من أصل 47 محافظة، وحتى الآن، حالة الطوارئ فعالة فقط في طوكيو، والمقاطعات المجاورة لها تشيبا، وسيتاما، وكاناجاوا، وكذلك المحافظة الشمالية من هوكايدو.

وقد أكدت اليابان حتى الآن أكثر من 16500 حالة اصابة جديدة بـ كوفيد 19، بما في ذلك أكثر من 800 حالة وفاة مرتبطة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص 210 آلاف غرفة فندقية في اليابان لعلاج مرضى فيروس كورونا

اليابان ترفع قيود جائحة كورونا في بعض المناطق 14 مايو الجاري

اليابان تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

اليابان ترفع طوارئ كورونا.. وتبقى 5 محافظات بالعزل

طوكيو تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا وتستعد لتخفيف الإغلاق

اليابان تسجل 28 إصابة جديدة بـ كورونا و12 حالة وفاة

ترشيحاتنا

الأيام التي يحرم الصيام فيها .. 6 أيام منهى فيها الصوم

لمنع التجمعات.. انتشار لقوات أمن الجيزة على كورنيش النيل والمناطق الحيوية

غرق طبيب بشاطئ مينا حشيش بمطروح

سعر الدينار الكويتي اليوم

الدعاء المستجاب لجلب الذرية

معجبة تطلب من محمد نور مليون جنيه والفنان يرد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من البيض يثير الجدل على السوشيال ميديا

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور