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غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:43 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم  الأثنين الفنانة ناهد السباعى بعيد ميلادها الـ 33، تتمتع ناهد السباعى بذوق غريب و مختلف فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص فى المهرجانات على السجادة الحمراء، فهى تعتمد على التصميمات ذات الأقمشة الغريبة و الغير تقليدية.

 ناهد السباعى من الفنانات اللاتى تفاجئ متابعيها من حين لأخر بلوك أو إطلالة جديدة و غير تقليدية، فهى تفضل دائما التغيير و التنوع و تجربة التصميمات و الأزياء الجديدة و الغير تقليدية التى تجعلها محط أنظار الجميع.

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كما تتميز إطلالات ناهد السباعى بأنها ذو طابع جرئ و ملفت، ولكن على الرغم من ذلك تعد من النجمات اللاتى يعشقن الموضة، كما تقوم ناهد السباعى بتنسيق قطع الأكسسوارات و المجوهرات التى تزيد من جاذبيتها.

تحرص ناهد السباعى على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب معها و تكشف عن جمال ملامحها.


غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها
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