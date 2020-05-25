غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الأثنين الفنانة ناهد السباعى بعيد ميلادها الـ 33، تتمتع ناهد السباعى بذوق غريب و مختلف فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص فى المهرجانات على السجادة الحمراء، فهى تعتمد على التصميمات ذات الأقمشة الغريبة و الغير تقليدية.
ناهد السباعى من الفنانات اللاتى تفاجئ متابعيها من حين لأخر بلوك أو إطلالة جديدة و غير تقليدية، فهى تفضل دائما التغيير و التنوع و تجربة التصميمات و الأزياء الجديدة و الغير تقليدية التى تجعلها محط أنظار الجميع.
اقرأ إيضا ..
كما تتميز إطلالات ناهد السباعى بأنها ذو طابع جرئ و ملفت، ولكن على الرغم من ذلك تعد من النجمات اللاتى يعشقن الموضة، كما تقوم ناهد السباعى بتنسيق قطع الأكسسوارات و المجوهرات التى تزيد من جاذبيتها.
تحرص ناهد السباعى على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب معها و تكشف عن جمال ملامحها.