غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

تتمتع ناهد السباعى بذوق غريب و مختلف فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص فى المهرجانات على السجادة الحمراء، فهى تعتمد على التصميمات ذات الأقمشة الغريبة و الغير تقليدية.

تحتفل اليوم الأثنين الفنانة ناهد السباعى بعيد ميلادها الـ 33،