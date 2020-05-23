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بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

السبت 23/مايو/2020 - 12:07 م
ناهد السباعى تتألق
ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف
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هاجر هانئ
حرصت السيناريست انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها برفقة الفنانة ناهد السباعى.

ظهرت زوجة يوسف الشريف فى الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بنطلون اسود و نسقت معه جاكيت أبيض طويل اتسم بحزام حول منطقة الخصر ، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء متوسط الحجم.

وأعتمدت زوجة يوسف الشريف على خصلات شعرها الانسيابى فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.

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لفتت ناهد السباعى الانظار باطلالتها العصرية، حيث تألقت بجمبسوت طويل اتسم بنقوشات الورد بالكامل كما تميز التصميم بصيجة الاوف شولدر، كما تزينت ببعض الاكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.

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