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مرأة

بكتف مكشوف.. ناهد السباعى تبرز أنوثتها على إنستجرام

السبت 23/مايو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ناهد السباعى، بتوب باللون المشجر وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، برفقة 

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وتركت  الفنانة ناهد السباعى شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية ومميزة، وهو ما تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.

واعتمدت  الفنانة ناهد السباعى على جمال بشرتها؛ حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف  الفنانة ناهد السباعى في وضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

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