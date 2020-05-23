بكتف مكشوف.. ناهد السباعى تبرز أنوثتها على إنستجرام
السبت 23/مايو/2020 - 02:42 ص
شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ناهد السباعى، بتوب باللون المشجر وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، برفقة
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شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية ومميزة، وهو ما تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.
واعتمدت الفنانة ناهد السباعى
على جمال بشرتها؛ حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.