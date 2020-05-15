ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقها.. شاهد

محمد السباعى،

وكان الممثل محمد السباعى، حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى، أعلن منذ فترة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ارتباطه بالفنانة الشابة آية سماحة.





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واعتادت آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.