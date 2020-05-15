ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقها.. شاهد

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعقد قران شقيقها محمد السباعى، على الممثلة آية سماحة، بحضور الأهل والأصدقاء.
وكان الممثل محمد السباعى، حفيد الفنان فريد شوقى، وشقيق الفنانة ناهد السباعى، أعلن منذ فترة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ارتباطه بالفنانة الشابة آية سماحة.
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واعتادت آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
كما كشفت صور آية سماحة عن أناقتها واعتمادها على الإطلالات التي تبرز جمالها.
وتحرص آية سماحة على التنوع بين التصميمات والإطلالات المختلفة والمتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، في أغلب إطلالاتها.