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فن

ناهد السباعي تظهر في كواليس النهاية .. والجمهور: أحلى ممثلة.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:40 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بمجموعة من الصور لها من كواليس مسلسل النهاية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها وجاءت بين "مسلسل جامد" و " متألقه دايما" و " منوره يا عسل" و " أحلى ممثلة في الفيلم" و " دورك جميل ماشاء الله".


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

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