أحزان ناهد السباعي بسبب النهاية





بينما يقرر مؤنس "احمد وفيق" ان يتتبع صباح "سهر الصايغ" وذلك بعد هروبها مع الروبوت زين الذى تم قتله على يد الريس عزيز.





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اما رضوى "ناهد السباعى" تعيش حالة من الحزن الشديد نتيجة معرفتها بان زين قد مات وان كانت لا تعلم بان الذى مات هو الروبوت وليس زوجها الحقيقى.





يذكر ان مسلسل " النهاية " يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.





وتدور احداث المسلسل فى فترة 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لتنهى العالم.