AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل النهاية الحلقة 23 .. قوات الأمن تقتحم منزل يوسف الشريف وظهور المسيخ الدجال

الأحد 17/مايو/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة 23 من مسلسل النهاية تطور جديد في الأحداث، وفيها يستكمل زين "يوسف الشريف" قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان "أحمد مجدى" قبل مقتله.


وتابع الصحفي مصطفى خليل "محمود عبدالمغنى" تحقيقه، بينما وجد خليل داخل الظرف المتروك له عبارات غريبة، لها نفس النهج وهو الحفاظ على العهد، وظرف آخر يحتوي على مجموعة صور باختلاف أحقابها الزمنية، ولاحظ وجود شخص معين في جميع الصور، ما أثار شكه، حتى قام بالبحث عن الصور والاستديو ومالكه، حتى توصل إلى أحد المتواجدين بالصور وهو ممثل يدعى إبراهيم الشرنوبي.


 واستطاع محمود أن يخدع أمن الفندق ويدخل متخفيا في صورة جارسون ليساعد ما يفعله هولاء ويكتشف مفاجأة من العيار الثقيل وهي شخصية قائد هذه المجموعة وهو إياد نصار. 


وأثناء قراءة زين للكتيب تهاجمه قوات أمن الواحة  داخل غرفته، ويظهر رئيس الواحة "إياد نصار"، الذي يظهر في شخصية المسيخ الدجال.


مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النهاية الحلقة 8 .. يوسف الشريف يشك في أهل الواحة

النهاية الحلقة 12.. يوسف الشريف يكتشف حقيقة الواحة

حقيقة الواحة.. هاشتاج #النهايه_يوسف_الشريف يتصدر تويتر

مسلسل النهاية الحلقة 13 .. يوسف الشريف يقرر تدمير العالم

بعد قرار تدمير العالم.. الجمهور يبحث عن مسلسل النهاية الحلقة 13

النهاية .. انفصال يوسف الشريف عن زوجته

ترشيحاتنا

الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا: ابني عمره شهران ونصف وعندي ثقة في ربنا أشوفه

سانوفي تعلن مفاجأة جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا

تاجر مخدرات وحاول الهرب .. تعرف على حقيقة اعتداء أمناء شرطة على مواطن في الجيزة

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق