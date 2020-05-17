مسلسل النهاية الحلقة 23 .. قوات الأمن تقتحم منزل يوسف الشريف وظهور المسيخ الدجال

تطور جديد في الأحداث، وفيها يستكمل زين "يوسف الشريف" قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان "أحمد مجدى" قبل مقتله. شهدت الحلقة 23 من مسلسل النهاية









وتابع الصحفي مصطفى خليل "محمود عبدالمغنى" تحقيقه، بينما وجد خليل داخل الظرف المتروك له عبارات غريبة، لها نفس النهج وهو الحفاظ على العهد، وظرف آخر يحتوي على مجموعة صور باختلاف أحقابها الزمنية، ولاحظ وجود شخص معين في جميع الصور، ما أثار شكه، حتى قام بالبحث عن الصور والاستديو ومالكه، حتى توصل إلى أحد المتواجدين بالصور وهو ممثل يدعى إبراهيم الشرنوبي.









واستطاع محمود أن يخدع أمن الفندق ويدخل متخفيا في صورة جارسون ليساعد ما يفعله هولاء ويكتشف مفاجأة من العيار الثقيل وهي شخصية قائد هذه المجموعة وهو إياد نصار.









وأثناء قراءة زين للكتيب تهاجمه قوات أمن الواحة داخل غرفته، ويظهر رئيس الواحة "إياد نصار"، الذي يظهر في شخصية المسيخ الدجال.







