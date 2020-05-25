القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المحال التجارية بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في إلقاء القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقى، بقيام "عاطلين"، سبق إتهام أحدهما في 37 قضية سرقة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب ثلاث وقائع سرقة.





أقرأ أيضا:





وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى أحد عملائهما سيئ النية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.



