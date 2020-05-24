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محافظات

أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين

الأحد 24/مايو/2020 - 12:29 م
خلو الشواطئ في اول
خلو الشواطئ في اول ايام العيد
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أحمد عبد العزيز
خلت شواطئ ومتنزهات الإسكندرية اليوم، الأحد، أول أيام عيد الفطر من أي زوار فى أول عيد الفطر، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.


وأغلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جميع بوابات الشواطئ على الكورنيش لمنع الدخول، فيما أغلقت قوات الأمن طريق الكورنيش والطرق المؤدية إليه.


وشنت الإدارة المركزية حملات مكثفة على الكورنيش والشواطئ منذ الصباح، وانتشرت بطول الكورنيش حملات بالتنسيق بين الإدارة وأجهزة الأمن لمنع أي محاولات للتجمع.


في الوقت نفسه، انتشرت سيارات تابعة لمحافظة الإسكندرية بمختلف المناطق، تناشد المواطنين الالتزام بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.


وطالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ، أو طريق الكورنيش، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية.


وأوضح "رشاد" أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


بدوره، أكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه يتم إغلاق طريق كورنيش الإسكندرية كاملًا، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لفيروس كورونا ومنع التجمعات.


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وقال الشريف، في تصريحات صحفية، إنه تم غلق كل ساحات انتظار السيارات الجراجات بطريق الكورنيش، وسيتم التعامل بحزم وقوة مع المخالفين للإجراءات، وإغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئًا، تمتد من أبوقير حتى أبوتلات غربي الإسكندرية.
أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين
أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين
أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين
أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين
أول أيام عيد الفطر.. شواطئ ومتنزهات الإسكندرية بدون زائرين وتحذير للمخالفين
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