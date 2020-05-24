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محافظات

شاهد.. الفريق الطبي والمرضى يصلون العيد بمستشفى عزل العجمي.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أدى الفريق الطبي والعاملون وعدد من المرضى بمستشفى العجمى النموذجي، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا  بالإسكندرية، صلاة العيد بالساحة الخارجية للمستشفى، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

والتزم المصلون بالمسافات الآمنة فيما بينهم مع اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة.

وكان الفريق الطبي بالمستشفى قام أمس، السبت، بتوزيع كعك العيد على المرضى ولعب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، إنهم حريصون بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وإن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.

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جدير بالذكر أن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، كان قد تم تخصيصه وتجهيزه من جانب وزارة الصحة ليكون المكان المخصص لعزل من يبت اصابته بفيروس كورونا، في إطار خطة الدولة للحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره بعزل كل من يثبت إصابته بهذا الوباء.
شاهد.. الفريق الطبي والمرضى يصلون العيد بمستشفى عزل العجمي.. صور
شاهد.. الفريق الطبي والمرضى يصلون العيد بمستشفى عزل العجمي.. صور
شاهد.. الفريق الطبي والمرضى يصلون العيد بمستشفى عزل العجمي.. صور
شاهد.. الفريق الطبي والمرضى يصلون العيد بمستشفى عزل العجمي.. صور
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