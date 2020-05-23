مستشفى العزل بالإسكندرية تحتفل باستقبال عيد الفطر.. شاهد

قام الفريق الطبي والعاملون بمستشفى العجمى النموذجي والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا بالإسكندرية ، بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، داخل المستشفى،لنشر حالة من البهجة والسعادة بين المصابين.





وقام الفريق الطبي أيضا بتوزيع كعك العيد على المرضى ولعب على الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، أنهم حريصون بشكل كبير على تقديم الخدمة الطبية وواجبهم على أكمل وجه، وأن سعادتهم الحقيقية تكون مع كل مريض يتعافى ويخرج سالما إلى أسرته.









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الجدير بالذكر أن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية ، كان قد تم تخصيصها وتجهيزها من جانب وزارة الصحة لتكون المكان المخصص لعزل من يبت اصابته بفيروس كورونا، في إطار خطة الدولة للحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره بعزل كل من يبت اصابته بهذا الوباء.



