إصابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد

أصيب موظف أمن بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بأبي قير بالإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، بعدما تبين إيجابية التحاليل التي أجريت له قبل أن يتم حجزه في الحجر الصحي بمستشفى عزل العجمي.





وكان الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قد أعلن في وقت سابق إن الاكاديمية تقوم بتصنيع بوابات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه وفي حالة مرور شخص عبر البوابات يتم إرسال اشارة لدوائر التحكم وبعد ذلك يتم سحب المادة المعقمة و يرشها على جسم الانسان.



