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محافظات

إصابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد

السبت 23/مايو/2020 - 09:46 م
صابة موظف بالأكاديمية
صابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد
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أحمد عبد العزيز
أصيب موظف أمن بمقر الأكاديمية العربية  للعلوم والتكنولوجيا، بأبي قير بالإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، بعدما تبين إيجابية التحاليل التي أجريت له قبل أن يتم حجزه في الحجر الصحي بمستشفى عزل العجمي.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قد أعلن في وقت سابق إن الاكاديمية تقوم بتصنيع بوابات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه وفي حالة مرور شخص عبر البوابات يتم إرسال اشارة لدوائر التحكم وبعد ذلك يتم سحب المادة المعقمة و يرشها على جسم الانسان.

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ووقعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.

وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.
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