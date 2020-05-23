برلمانية توضح جهود الدولة فى استخراج الغاز الطبيعى مع أزمة كورونا

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كان

المهندس طارق الملا،

والثروة المعدنية، أعلن أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.