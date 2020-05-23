برلمانية توضح جهود الدولة فى استخراج الغاز الطبيعى مع أزمة كورونا

أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المتواصلة والتي تمثلت فى إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.
اقرأ أيضا|
قالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن مصر حققت على مدار عام 2019 عددًا من النتائج الهائلة المتعلقة بقطاع البترول والتى رسمت خريطة الطاقة وها هى الان تقوم بجهود كبيرة تتمثل فى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، وذلك خير دليل على أن مصر صامدة وقوية ولديها قائد عظيم قادر على العطاء فى ظل أزمة كورونا وغيرها.
وأشارت النائبة، الى أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع شركات الغاز الطبيعى سوف تعرض على البرلمان وسيتم مناقشتها للوصول لنتائج لصالح الدولة، متابعة:" هدفنا النهوض بالدولة المصرية للقمة".
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.