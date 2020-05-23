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برلمان

برلمانية توضح جهود الدولة فى استخراج الغاز الطبيعى مع أزمة كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 10:20 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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حسن رضوان
أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المتواصلة والتي تمثلت فى إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.

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قالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن مصر حققت على مدار عام 2019 عددًا من النتائج الهائلة المتعلقة بقطاع البترول والتى رسمت خريطة الطاقة وها هى الان تقوم بجهود كبيرة تتمثل فى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، وذلك خير دليل على أن مصر صامدة وقوية ولديها قائد عظيم قادر على العطاء فى ظل أزمة كورونا وغيرها.

وأشارت النائبة، الى أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع شركات الغاز الطبيعى سوف تعرض على البرلمان وسيتم مناقشتها للوصول لنتائج لصالح الدولة، متابعة:" هدفنا النهوض بالدولة المصرية للقمة".

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أن  متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المتاح حاليا في مصر بلغ نحو 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا.

وأضاف "الملا" عقب تلقيه تقرير الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو 2019 إلي أبريل 2020 كشفت الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجار حفر بئر استكشافية أخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.

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