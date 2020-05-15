تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

حددت وزارة البترول الأيام من 1 إلى 15 من كل شهر، مهلة لتقديم قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عبر المواطنين، وذلك عقب إيقاف مرور المحصلين للمنازل في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وينشر "صدى البلد" خلال السطور التالية، الطرق الكاملة لـ تسجيل قراءة ودفع فواتير الغاز الطبيعي بشكل سريع بحسب شركة بتروتريد، وذلك تزامنا مع مرور اليوم الأخير اليوم الجمعة 15 مايو من مهلة تسجيل القراءة.









وأصدرت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بيانا هاما لعملاء ومستهلكى الغاز الطبيعي، بخصوص قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر كشافين الشركة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ وباء فيروس كورونا.





قالت الشركة في بيانها، إنه حرصا من إدارة شركة "بتروتريد" برئاسة الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة، على سلامة العملاء والمحصلين، وتقليل فرص الإصابة ونقل عدوى فيروس كورونا المستجد، فأنه تم التنبيه على محصلين الشركة بعدم الدخول إلى المنازل وأخذ قراءة عداد الغاز الطبيعي نهائيا.









وناشدت الشركة عملائنا الكرام، بإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعي خلال الفترة من 1 في الشهر وحتى يوم 15 من كل شهر ميلادي، وذلك عن طريق الطرق التالية:





حيث أوضحت الشركة، يتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير عن طريق خانات عداد الغاز، فى أقل من دقيقة من الهاتف المحمول عن طريق اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:









كما حدد الشركة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد من خلال الطرق التالية لدفع فواتير الغاز الطبيعي من المنزل، وذلك عن طريق خانات عداد الغاز وهي:





- الاتصال بخدمة العملاء أو الكول سنتر عبر الرقم الساخن (١١٢٢)

- أو الاتصال عن طريق الخط الأرضى (٢٢٦٠١٣٨١)

- عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل "أمان، مصاري، بي، فون كاش، فورى.