آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

حيث أوضحت الشركة، يتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير عن طريق خانات عداد الغاز ، فى أقل من دقيقة من الهاتف المحمول عن طريق اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:









كما حدد الشركة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد من خلال الطرق التالية لدفع فواتير الغاز الطبيعي من المنزل، وذلك عن طريق خانات عداد الغاز وهي: الطرق التالية لدفع فواتير الغاز الطبيعي من المنزل، وذلك عن طريق





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