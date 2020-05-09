بالتليفون.. كل طرق قراءة ودفع فواتير الغاز الطبيعي بشكل سريع

أعلنت الشركة المصرية للخدمات البترولية " بتروتريد " أنه تيسيرًا منها على المواطن في ظل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وكى لا تتراكم قراءة فواتير الغاز الطبيعي عليه.





وقالت "بتروتريد" في بيان توضيحي لها، أنه يتم تبليغ قيمة الفاتورة المنزلية فى الفترة من 1 إلى 15من كل شهر، فى إطار ضمان سير عملية الإجراءات الاحترازية.





وأوضحت الشركة، يتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير، فى أقل من دقيقة من الهاتف المحمول عن طريق اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:









كما حدد الشركة الطرق التالية لدفع فواتير الغاز الطبيعي من المنزل، وهي:





- الاتصال بخدمة العملاء أو الكول سنتر عبر الرفم الساخن (١١٢٢)

- أو الإتصال عن طريق الخط الأرضى (٢٢٦٠١٣٨١)

- عبر شركات الدفع الإليكترونى مثل "أمان، مصاري، فون كاش، فورى.