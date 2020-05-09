أسعار النفط ترتفع 5%

ارتفعت أسعار النفط فجر اليوم السبت الموافق 9 مايو 2020، بمقدار خمسة في المئة، وجاء ذلك كنتيجة بعد أن قلص المنتجون الأمريكيون إنتاج النفط، مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض.
وذلك أيضا بالإضافة إلى نية بعض الولايات الأميركية تخفيف إجراءات العزل العام من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وصعد خام برنت 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 بالمئة، إلى 30.97 دولارا للبرميل، فيما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو خمسة بالمئة، لتبلغ 24.74 دولارا للبرميل.
وسجلت عقود كل من الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم خام برنت بأكثر من 18 بالمئة هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33 بالمئة.