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اقتصاد

300 مليون دولار منح دولية لخدمات المياه والصرف الصحي.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 12:02 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية و المرافق، عن حصول مصر على منح متنوعة من جهات التمويل الدولية؛ لتمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى بعدة محافظات بالدلتا والصعيد.

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، على الحصول على منحة بجانب أى قرض؛ لتمويل مشروعاتنا المتنوعة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع نائب الوزير، أن الوزارة حصلت على عدة قروض من البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للبنية التحتية، والبنك الإفريقي، بإجمالى 3 مليارات دولار تقريبا.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن 10% من إجمالى هذه القروض منح لا ترد للدولة المصرية ، بقيمة 300 مليون دولار تقريبا، للمساهمة فى تمويل هذه المشروعات العملاقة، التى تستهدف رفع نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحي لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

يذكر أن وزارة الإسكان حققت طفرة فى نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى من 11 % بالقرى فى 2014 إلى 45% تقريبا فى 2019، وتستهدف الوزارة رفع النسبة لـــ65% خلال الفترة المقبلة. 
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