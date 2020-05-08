شقق وفيلات.. اعرف سعر المتر السكني بالمعادى





وسجلت منطقة المعادى متوسط سعر نحو 10 آلاف جنيه لسعر المتر "شقق" و24 ألف جنيه لمتوسط سعر المتر "فيلات".





حيث سجلت منطقة سرايات المعادى أعلى متوسط لسعر المتر بالشقق نحو 17.5 ألف جنيه للمتر تقريبا، تلتها منطقة دجلة بمتوسط سعر 13.5 ألف جنيه سعرا للمتر.





فيما أتت منطقة كورنيش المعادى بالمركز الثالث بمتوسط سعر 11 ألف جنيه للمتر، تبعتها منطقة المعادى الجديدة بمتوسط 9 آلاف جنيه للمتر.





وفى المركز الخامس، تأتى منطقة زهراء المعادى بمتوسط 8.7 ألف جنيه للمتر، وتليها منطقة دائرى المعادى بمتوسط 6.650 ألف جنيه للمتر تقريبا.





وفى المركز السابع تأتى منطقة المعادى القديمة بسعر 5 آلاف جنيه للمتر فى المتوسط، وبعدها منطقة حدائق المعادى بمتوسط سعر 3.8 ألف جنيه للمتر، وأخيرا منطقة الأوتوستراد بمتوسط سعر 3.65 ألف جنيه للمتر.





وتختلف أسعار الوحدات عن المتوسط العام لكل منطقة تبعا لتوافر الخدمات وكونها تقع بشارع رئيسي أو بشارع جانبي بالقرب من الطرق الرئيسية أو لا ، والعنصر الأهم نوع التشطيبات المنفذة بالوحدة السكنية.