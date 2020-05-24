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محافظات

في أول أيام العيد.. خروج 14 من مصابي كورونا من مستشفى العزل بالإسكندرية

الأحد 24/مايو/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 152 حالة، بعد خروج 14 حالة جديدة في أول أيام عيد الفطر.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، إنه تم السماح بخروج الحالات الـ14 بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس.

وأشارت "السيد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

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ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع بمستشفى عزل كورونا بالإسكندرية.
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