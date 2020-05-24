أوقاف الإسكندرية: لا توجد مخالفات في صلاة العيد.. والمواطنون على قدر كبير من الوعي

وانعقدت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، بمسجد سيدى أبو العباس المرسي، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة فيما يتعلق بأول أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للوقاية من فيرس كرونا المستجد.

وأشاد خشبة، بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال، للمحافظة على بيوت الله، موضحا أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعي والحفاظ على المساجد، لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا الإطار.



