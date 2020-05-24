أوقاف الإسكندرية: لا توجد مخالفات في صلاة العيد.. والمواطنون على قدر كبير من الوعي

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد اليوم أي مخالفات فيما يخص صلاة العيد، مشيرًا إلى أن الأوضاع مستقرة، وأن المواطنين كانوا على قدر كبير من الوعي.
وانعقدت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، بمسجد سيدى أبو العباس المرسي، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة فيما يتعلق بأول أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للوقاية من فيرس كرونا المستجد.
وأشاد خشبة، بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال، للمحافظة على بيوت الله، موضحا أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعي والحفاظ على المساجد، لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إلى أنه قد جرى بث صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمسجد لبث الفرحة والبهجة فى النفوس.
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جدير بالذكر أن غرفة العمليات قد تم تشكيلها منذ بدأ الأزمة وما تزال تواصل عملها في انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للاطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيرس كرونا المستجد.