AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة البحر الأحمر: شفاء 19 من المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:47 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، الذي خصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، إنه منذ أن خُصِّصَ مستشفى حميات الغردقة مطلع الشهر الجاري، تم شفاء 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.

وكان الدكتور تامر مرعي، قد التقى بالطاقم الطبي في مستشفى حميات الغردقة المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك، أول أيام عيد الفطر المبارك.


وأشاد وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، بالفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى، مشيرا إلى أنه حرص على لقائهم أول أيام العيد تقديرا لمجهوداتهم.

وشهدت شوارع الكورنيش والشواطئ العامة والخاصة بالغردقة، حالة من الهدوء التام، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، وبدت الشواطئ والشوارع خالية تماما من المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى بداية حظر التجول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر يكشف تفاصيل وفاة الطبيب وليد يحيى بكورونا.. فيديو

الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة جنوبي العاصمة طرابلس

بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور

كفارة تأخير زكاة الفطر.. 3 أمور تخلصك من هذا الإثم

أصبحت شابة.. جنا عمرو تخطف الأنظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا