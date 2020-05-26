صحة البحر الأحمر: شفاء 19 من المصابين بفيروس كورونا

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، أن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، الذي خصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، إنه منذ أن خُصِّصَ مستشفى حميات الغردقة مطلع الشهر الجاري، تم شفاء 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.





وكان الدكتور تامر مرعي، قد التقى با لطاقم الطبي في لطاقم الطبي في مستشفى حميات الغردقة المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك، أول أيام عيد الفطر المبارك.









وأشاد وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، بالفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى، مشيرا إلى أنه حرص على لقائهم أول أيام العيد تقديرا لمجهوداتهم.



