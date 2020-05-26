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حوادث

سقوط عاطل وزوجته بالمطرية لحيازتهما 2,5 كيلو حشيش

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:32 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى
نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عاطل وزوجته بالمطرية لحيازتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار .


 فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (عاطل، ربة منزل "زوجته" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2,500 كيلو جرام" -  طبنجة صوت - 9 طلقات صوت - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والطبنجة بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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