سقوط عاطل وزوجته بالمطرية لحيازتهما 2,5 كيلو حشيش

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عاطل وزوجته بالمطرية لحيازتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار .









فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، ربة منزل "زوجته" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2,500 كيلو جرام" - طبنجة صوت - 9 طلقات صوت - مبلغ مالى - هاتف محمول).





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والطبنجة بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



