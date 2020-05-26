بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة.
وتألقت نسرين طافش مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه فستانا باللون البيج يبرز جمال أنوثتها، فهي من الفنانات اللاتي تعتمد على ظهور أناقتها من خلال ظهورها الدائم على السوشيال ميديا.
وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، مع ارتداء الأقراط باللون الذهبي وسلسلة بسيطة في الرقبة لاستكمال أناقتها.
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وأما من الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش بعض اللمسات التي تبرز جمال ملامحها فاستخدمت اللون البني في الشفاه مع القليل من الهايلايتر على الوجنتين، ورسم العين بالآيلاينر بطريقة مميزة.