تقارير إيطالية: على «بوجبا» تخفيض راتبه إذا أراد العودة لـ يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن عودة بول بوجبا، نجم ولاعب وسط مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس، هذا الموسم حال عودة الدوري الإيطالي والإنجليزي محتملة إذا نفذ اللاعب بعض الشروط.
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وحمل بوجبا، قميص يوفنتوس لـ 4 مواسم قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016، مقابل 105 ملايين يورو.
وقالت صحيفتا "توتوسبورت" و"كورييري ديلو سبورت" الإيطاليتان، إن بوجبا سيكون في حاجة لتخفيض راتبه إذا أراد العودة للسيدة العجوز.
وأضافت الصحيفتان "يوفنتوس يريد تحديد سقف الرواتب عند 9 ملايين يورو، فيما يحصل بوجبا على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا".
كما تواجه عودة بوجبا مشكلة أخرى وهي قيمة الصفقة، إذ يريد مانشستر يونايتد 100 مليون يورو على الأقل من أجل التنازل عن خدماته.
يوفنتوس يمكنه تقليل قيمة بوجبا بإدراج لاعبين في الصفقة، مثل دوجلاس كوستا وأدريان رابيو، أو آرون رامسيز.
فيما يريد مانشستر يونايتد ضم أليكس ساندرو أو ميريح ديميرال، إلا أن يوفنتوس لا ينوي بيعهما.