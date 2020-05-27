مصرع شخصين وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتي عبد الهادي وبكر بقرية الحواتكه بمركز منفلوط في أسيوط.









وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الحواتكة، بوقوع مشاجرة ووجود متوفين ومصابين.





وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين مصرع "على .ع.ع" 50 سنة، و"ع .ع.ح" 55 سنة "، وإصابة "محمد .م " 58 سنة، و"أحمد .م - 55 سنة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.