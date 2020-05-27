AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:53 ص
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
إيهاب عمر
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتي عبد الهادي وبكر بقرية الحواتكه بمركز منفلوط في أسيوط.


وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الحواتكة، بوقوع مشاجرة ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين مصرع "على .ع.ع" 50 سنة، و"ع .ع.ح" 55 سنة "، وإصابة "محمد .م " 58 سنة، و"أحمد .م - 55 سنة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

تناولوا وجبة مكرونة بسم فئران.. مقتل فتاتين وإصابة شقيقتهما بأسيوط

مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة في أسيوط.. لن تصدق السبب

ترشيحاتنا

الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

إجراء عاجل من التعليم لصالح طلاب قرية الرحمانية بالشرقية بعد ظهور كورونا فيها

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

ماذا كان يسمى شهر شوال قبل الإسلام

فولفو: كورونا ستؤدي لنهاية عصر محركات الوقود

آخر تحديثات البنوك..أسعار الدولار اليوم الأربعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البلكونة.. ندى بسيوني تتألق بالأبيض على إنستجرام

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا