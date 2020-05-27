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مرأة

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:24 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا أون لاين أمس في ثالث أيام عيد الفطر.


تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز اتسم بصيحة الشارلستون، ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض وذا أكمام مكشوفة، وتميزت بالبساطة وبأنها لا تحمل أي نقوشات. 

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وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، فيما انتعلت حذاء أبيض أنيقا ذا كعب عال باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البنى القصير المنسدلة، واختارت بعض لمسات المكياج الجذابة التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.
 




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بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر