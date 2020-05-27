تسريبات تكشف مواصفات هاتف Razr 2 القابل للطي من موتورولا

كشفت تسريبات جديدة نشرها مطوري XDA ، بعض مواصفات هاتف موتورولا القابل للطي Razr 2 المرتقب، الذي سينطلق رسميا في شهر سبتمبر القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority" التقني، أكد فريق مطوري XDA، على أن هاتف Razr 2 سيأتي بترقية في المواصفات عن الإصدار الحالي Motorola Razr الذي أطلق في نهاية عام 2019.









وحسبما ورد في التسريبات، فأن هاتف Razr 2 القابل للطي، سيعمل بمعالج Snapdragon 765، يدعم تقتنية الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم تخزين أعلى من سابقه، بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة أكبر بقوة 2845 ميللي أمبير.









ويتضمن هاتف Razr 2، مستشعر رئيسي ISOCELL Bright GM1 بدقة 48 ميجابيكسل، والذي يأتي أكبر من مستشعر اصدار الحالي بدقة 16 ميجابيكسل، ويأتي هاتف Razr 2 بمستشعر أكبر للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل بدلا من مستشعر بدقة 5 ميجابيكسل جهاز Razr السابق.





وأشار تقرير مطوري XDA، إلى أن هاتف Razr 2 سيأتي بنظام التشغيل Android 10، كما سيحصل الهاتف على نفس الأبعاد المميزة للإصدار السابق، من حيث الشاشة الرئيسية والشاشة الخارجية، حيث تأتي الشاشة القابلة للطي بحجم 6.2 بوصة، بينما تتميز الشاشة الثانوية بدقة 2.7 بوصة.