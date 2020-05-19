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تكنولوجيا

بـ3 كاميرات خلفية وسعر خرافى.. موتورولا تطلق هاتف Moto G8 Power Lite

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:03 ص
موتورولا تطلق هاتف
موتورولا تطلق هاتف Moto G8 Power Lite
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة موتورولا أنها ستقوم بطرح هاتفها الجديد Moto G8 Power Lite فى الهند ، ثانى أكبر الأسواق العالمية، يوم 21 مايو الجاري، وذلك بعد أيام قليلة إطلاق هاتفها الرائد +Motorola Edge .

وبحسب موقع 91mobiles التقنى فإن هاتف Moto G8 Power Lite يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل، ونوتش waterdrop للكاميرا الأمامية . 


ويتميز هاتف Moto G8 Power Lite بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio P35، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 جيجا بايت باستخدام بطاقة microSD. ، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، بالإضافة إلى معالج رسوميات من نوع IMG PowerVR GE8320، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 9.0.

وبالنسبة لكاميرات هاتف Moto G8 Power Lite، فيأتى ب 3 كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 16 ميجابكسل "مستشعر رئيسي"، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل ماكرو مكبرة ، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للعمق، كما يحتوى الهاتف على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي المناسبة بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي هاتف  Moto G8 Power Lite ببطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 10 واط. تعطى أداء ممتاز قد يستمر ليومين. ويأتى بدرجتين من اللون الأزرق.

أما بالنسبة للسعر فيأتى هاتف Moto G8 Power Lite  بسعر 169 يورو أى ما يعادل 3000 جنيه مصري.

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